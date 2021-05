Ficou tudo aberto para o jogo de volta da Final do Campeonato Mineiro

Tudo aberto para o jogo de volta da decisão do Campeonato Mineiro no próximo sábado. Bom que vai sobrar emoção. Ganha o futebol. Particularmente, não gosto nada daquelas situações em que um time consegue uma vitória esmagadora no duelo e ida e deixa o título totalmente encaminhado, faltando apenas cumprir o protocolo do embate de volta. Perde a graça. Futebol tem que ter emoção. Apesar de o frio na barriga e de considerar o Atlético grande favorito, acho que foi bom para o espetáculo o empate em 0 a 0 no último domingo. Quando o Campeonato Mineiro começou, todo mundo dava o Atlético como campeão com sobras. De fato, o time começou muito bem, liderando a disputa com muita vantagem e dando mostras de que não teria qualquer dificuldade para levantar o troféu. Com o passar das rodadas, o Galo perdeu força, mas ainda é, ao meu ver, o grande favorito no sábado. Mas antes teremos o duelo com o Cerro Porteño pela Libertadores amanhã. O Atlético já está classificado e deve até poupar jogadores. Um abraço!.