Galo x América: Secretaria de Saúde veta torcida na final do Mineiro

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vetou a presença de público na arquibancada do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América, neste sábado (22), às 16h30, no Mineirão. O presidente do América e deputado estadual Alencar da Silveira Júnior enviou um oficio ao Governo do Estado pedindo a presença de 400 torcedores nas arquibancadas.

Segundo a SES, a presença de torcedores na arquibancada contraria as normas de segurança contra a Covid-19 implantadas no estado. A secretaria também informou que segue acompanhando o avanço da doença no estado para tomar todas as decisões de flexibilização.

A proposta de Alencar enviada ao governo propunha a presença apenas de torcedores vacinados no Mineirão. Segundo o deputado, a ideia tinha apoio do presidente da FMF, Adriano Aro. “Buscamos despertar a esperança da população de que em breve todos nós retomaremos a nossa rotina de normalidade”, ressaltou Alencar, em ofício enviado ao governo do Estado.

Confira a nota divulgada pela SES:

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que, de acordo com as definições do Plano Minas Consciente, e também conforme reuniões realizadas com a Federação Mineira de Futebol (FMF), ainda não há previsão para o retorno do público aos estádios, devido à necessidade de obediência aos protocolos sanitários. A SES-MG reforça que segue acompanhando diariamente os dados epidemiológicos e assistenciais relacionados à covid-19 em Minas, para as tomadas de decisão de forma segura para a população”.

Alencar da Silveira Júnior também fez o mesmo pedido à Prefeitura de Belo Horizonte, que informou à tarde, ao Super FC, que a solicitação estava sendo avaliada. “A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que recebeu o ofício hoje, dia 18. Neste momento a solicitação está sendo avaliada para encaminhamento de resposta”, infromou.