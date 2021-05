Goalball: seleção masculina estreia contra Lituânia na Paralimpíada

As seleções masculina e feminina do goalball do Brasil vão estrear nos dias 24 e 25 de setembro, respectivamente, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão). Atual bicampeão mundial, o time masculino encara a Lituânia, atual campeã. Já as brasileiras farão o primeiro duelo contra a equipe dos Estados Unidos, que foi bronze na edição da Rio 2016..

O calendário foi anunciado ontem (17) pelos organizadores de Tóquio 2020. No último dia 10, foram sorteados os grupos da primeira fase da competição. O time masculino caiu no Grupo A: além da Lituânia, estão Estados Unidos (prata em 2016), Japão e Argelia. Já a seleção feminina, além dos Estados Unidos, tem ainda pela frente no Grupo D as equipes de Turquia, Japão e Egito.

A equipe masculina busca a terceira medalha olímpica, após conquistar a prata em 2012, em Londres (Inglaterra) e o bronze na Rio 2016. Já as brasileiras sonham em levar a modalidade pela primeira vez ao pódio.

Na primeira fase, as seleções se enfrentam com adversários dos próprios grupos, em turno único. As quatro primieras colocadas avançam às quartas de final, já em sistema de mata-mata. Os times derrotados na semifiinal disputarão a medalha de bronze. Confira o calendário completo AQUI.

Primeira Fase (horários de Brasília)

MASCULINO

Grupo A

24/08 – Brasil x Lituânia – às 21h

26/08 – Estados Unidos x Brasil (previsão de ocorrer entre 1h15 e 4h)

27/08 – Brasil x Argélia (previsão: entre 5h30 e 9h45)

28/08 – Japão x Brasil (entre 21 e 23h45)

FEMININO

Grupo D

25/08 – Brasil x Estados Unidos (entre 5h30 e 9h35)

26/08 – Japão x Brasil (entre 21h e 23h45)

28/08 – Turquia x Brasil (entre 5h30 às 9h45)

29/08 Brasil x Egito (entre 21h e 23h45)