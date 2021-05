Ibama realiza apreensão de pirarucus em criadouro irregular no norte de Minas

O Ibama em Minas Gerais, em parceria com Instituto Mineiro de Agricultura (IMA), apreendeu nesta terça-feira(18), 576 espécimes de pirarucus, em um criadouro irregular no município de Nova Porteirinha, na região norte do Estado. Na cidade, corre o rio Gorutuba, que deságua na bacia do Rio São Francisco.

O proprietário foi multado em R$ 14.570 e foi notificado a apresentar um plano para destinação dos animais . Todas as atividades de reprodução dos pirarucus apreendidos foram suspensas. Os peixes vivos continuam no local até o Ibama aprovar plano de destinação dos animais, que podem ser doados ou soltos no seu habitat natural, na bacia Amazônica. O pirarucu (Arapaima gigas) é um dos maiores peixes de áuas doces fluviais e lacustres do Brasil e pode atingir três metros e vinte centímetros e seu peso pode ir até 330 kg.

Ele é conhecido também como o bacalhau da Amazônia, o que gera uma grande procura do produto. Seu nome se originou de dois termos Tupis: pirá “peixe” e urucum, “vermelho”, devido à cor de sua cauda.