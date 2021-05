Juju Salimeni teria terminado romance com o empresário Helisson Dias

Juju Salimeni e Helisson Dias, de acordo com o especialista em celebridades Leo Dias, do site Metrópoles, não estão mais juntos. Um dos motivos para o término do romance, de acordo com fontes do colunista, é o ciúme excessivo do empresário.

Helisson Dias, que em fevereiro fez uma declaração de amor para a modelo fitness no Instagram, deixando todo mundo boquiaberto, segundo a nota de Leo Dias, teria sido abandonado no fim de semana por Juju, que não aguentou mais as crises de ciúme.

Juju e Dias estavam juntos desde dezembro de 2019.