Lélio Gustavo detona público na final do Mineiro: ‘Totalmente contra’

“Mil vezes não! Não é o momento”. Lélio Gustavo, comentarista da Rádio Super 91,7 FM, foi firme ao se pronunciar sobre a proposta do presidente do América, Alencar da Silveira Junior, para que 400 torcedores convidados estejam nas arquibancadas do Mineirão no próximo sábado (22), quando Atlético e América fazem o segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro.

A análise foi feita no quadro “Metralha do Lélio”, no Super FC 1ª Edição desta terça-feira (18). Para Lélio, “está havendo uma precipitação” com o pedido de Alencar, que também é deputado estadual. O comentarista entende que a presença de público nos estádios ainda significa grande risco de contaminações, diante da atual situação da pandemia de Covid-19.

