MC Kevin fazia sexo na sacada e pulou para evitar flagra da esposa, diz modelo

Em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (17), a modelo fitness Bianca Dominguez e o funkeiro Victor Elias Fontenelle contaram a versão deles sobre o que aconteceu no quarto 502 de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na noite do último domingo (16), até o momento em que o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, caiu da varanda e morreu.

De acordo com os relatos, o funkeiro estava na varanda com a modelo, onde teriam feito sexo, mas, com medo de que a esposa dele chegasse, o cantor teria tentado pular para o apartamento de baixo. Entretanto, ele se desequilibrou e caiu de um altura de 18 metros. As informações foram divulgadas pelo jornal “O Globo”.

De acordo com a corporação, as testemunhas contaram que MC Kevin e Vitor estavam passeando no calçadão e conheceram Bianca em um quiosque, na tarde do último domingo e, em seguida, os três foram para o hotel. Vitor e Bianca contaram que mantiveram relações sexuais no quarto e, depois, a moça teria ido com Kevin para a varanda.

A advogada Deolane Bezerra, mulher de MC Kevin, estava hospedada no quarto 1302 do mesmo hotel. Ela chegou a procurar pelo marido através de ligações e mensagens, mas não deixou o apartamento.

Kevin caiu próximo à piscina do hotel. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Pelo menos oito pessoas já foram ouvidas no inquérito instaurado. Algumas pessoas citaram que MC Kevin ingeriu drogas e bebida alcoólica durante o fim de semana, e, por isso, um exame toxicológico no corpo do artista foi solicitado ao Instituto Médico-Legal (IML). Uma perícia também foi realizada nos dois quartos do hotel e na área onde o funkeiro caiu.