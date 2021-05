Minas recebe mais meio milhão de vacinas contra Covid-19 nesta terça-feira

No final da manhã desta terça-feira (18), mais 443.700 vacinas contra Covid-19 desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins. A maior parte delas, 435.500, é do imunizante da Astrazeneca, enquanto as demais, 8.200, são da Coronavac. Ainda na noite de hoje, está previsto que outras 64.350 doses da vacina da Pfizer cheguem ao aeroporto, totalizando 508.050 novas doses no Estado.

As unidades da Coronavac, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), serão utilizadas para completar o reforço de quem ainda precisa da segunda dose. Os imunizantes da Astrazeneca serão para a segunda dose de idosos de 60 a 69 anos e os da Pfizer serão utilizados para avançar na vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas, puéperas e pessoas com deficiência.

Com as novas unidades, Minas chegará a 9.255.230 doses recebidas por meio do Ministério da Saúde. Por ora, menos da metade das unidades recebidas foi aplicada, segundo a SES-MG. Até então, cerca de 4,2 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de imunizante em Minas e cerca de 2 milhões, ou aproximadamente 9,8% da população do Estado, as duas.

Esta matéria está em atualização.