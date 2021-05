Morre Edmílson Cenoura, ex-jogador do Galo e artilheiro da Caldense

O ex-atacante do Atlético e da Caldense, Edmilson Vasconcelos Ferreira, morreu na tarde desta terça-feira (18), aos 49 anos, em decorrência de um infarto. Edmílson Cenoura, como era conhecido, defendeu o Galo e a Veterana nos anos 90.

Recebeu o apelido “Cenoura”, ou por vezes “Cenourinha”, quando defendia o Atlético e ao marcar um gol contra o América, comemorou comendo uma cenoura, em uma alusão ao coelho, mascote do clube. O ex-jogador defendeu as categorias de base do Bahia no final dos anos 80, onde se profissionalizou com apenas 16 anos.

Emilson vestiu a camisa da Caldense nas temporadas de 1995, 1996, 1998 e marcou um total de 26 gols. Foi homenageado pelo clube em 2018 por ser o sétimo maior artilheiro da história profissional da Caldense. Com a camisa do Galo, foram 8 gols em 25 jogos, além do título estadual de 1999.

A Caldense relembrou os períodos de glória de Cenoura com a camisa da Veterana e lamentou a morte do ex-jogador. “A Associação Atlética Caldense manifesta os mais sinceros sentimentos de pesar a todos os amigos e familiares e agradece todos os serviços prestados por Edmílson à instituição”, publicou o clube em seu perfil oficial no Instagram.