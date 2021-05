Motorista de aplicativo é feito refém durante assalto e passageira desaparece

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi feito refém durante um assalto em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (18). De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos ‘fecharam’ o carro da vítima e armados anunciaram o assalto. Eles obrigaram o homem a ir para o banco de trás, onde já estava uma passageira. A mulher está desaparecida.

Durante o trajeto, os suspeitos pararam o veículo e o motorista foi colocado no porta-malas onde ficou fechado até chegar na cidade de Taquaraçu de Minas, na região Central do Estado. Foram cerca de 42 quilômetros no porta-malas do veículo, onde a vítima foi abandonada.

Os suspeitos levaram o celular e R$ 200 da vítima. Ao ver que o carro estava estacionado, a vítima conseguiu abrir o porta-malas e como estava com um celular na calça, ele pediu socorro. O motorista foi abandonado em um local bastante isolado da cidade e o rastreador do veículo ajudou a encontrar a vítima.

A polícia não sabe se a mulher era mesmo uma passageira ou se era comparsa dos suspeitos. Foi ela quem chamou a corrida. O caso foi para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia que vai apurar o caso. Ninguém foi preso.