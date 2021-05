PBH alerta sobre golpes utilizando perfis falsos da prefeitura na web

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alertou, nesta terça-feira (18), que estelionatários estão criando falsos perfis utilizando o nome do município para aplicar golpes. A intenção dos bandidos é conseguir dados pessoais dos usuários, como e-mail, endereço e informações bancárias, para depois revender a trapaceiros ou utilizá-los de forma ilegalmente.



Para evitar novas vítimas dos golpistas, a PBH emitiu um comunicado. “A Prefeitura de Belo Horizonte alerta sobre perfis falsos que vêm utilizando o nome do Município para obter dados pessoais dos usuários e aplicar golpes”, informou.



“É importante esclarecer que todas as contas da Prefeitura nas redes sociais possuem um selo de verificação”, destacou. No instagram, o perfil oficial da PBH é o @prefeiturabh. No Facebook é Prefeitura de Belo Horizonte. Já no twitter o município pode ser localizado pelo @prefeiturabh.



Todos eles têm o símbolo azul que indica que é oficial.