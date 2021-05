Projeto Aproxima promove evento beneficente em BH no sistema drive-thru

O projeto “Aproxima” realiza no próximo dia 20 de junho a quarta edição do “Tainha com Sardinha”, evento gastronômico beneficente em Belo Horizonte. Ingressos custam R$ 75 e podem ser comprados neste link.

A cerimônia ocorre entre 11h e 16h e, conforme os organizadores, respeitará protocolos de segurança para prevenir disseminação do coronavírus.

“Para evitar aglomerações e proporcionar segurança aos participantes, este ano, a edição será virtual, com a retirada do prato oferecido em sistema de drive-thru. A estrutura será montada na entrada lateral do Colégio Arnaldo, na rua Timbiras, 540, no Funcionários”, informa o projeto.

A renda arrecadada será totalmente revertida para projetos sociais. Neste ano, serão beneficiados Grupo do Bem, Leuceminas e dona Maria de Lourdes, uma costureira de Ribeirão das Neves que “tem sido apoiada pelo Aproxima desde que perdeu tudo num incêndio em sua casa”.

“Quem comprar o voucher tem direito a um prato individual, servido em uma marmitinha, com tainha na brasa, sardinha ao molho de tomates frescos do Pitza 1780 e acompanhamentos surpresa. Os apoiadores também ganharão três máscaras personalizadas com a logo do evento”, explica o Aproxima.

Serviço:

Tainha com Sardinha 2021

Data e horário: 20/06/21 – 11h às 16h

Prato: Tainha com sardinha + acompanhamentos surpresa

Brinde: 3 máscaras personalizadas do evento

Preço: R$ 75

Retirada em drive-thru: R. Timbiras, 540, Funcionários (Lateral do Colégio Arnaldo).

Renda revertida para: Grupo do Bem, Leuceminas e dona Maria de Lourdes.

Patrocínio: Classe A Peixaria

Apoio: do Grupo do Bem, Calebe_, Sicoob, Colégio Arnaldo e Instituto Sol