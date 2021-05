Relembre: Jean, rival do Galo, foi rejeitado no São Paulo por agressão à esposa

Adversário do Atlético nesta quarta-feira (19), pela Libertadores, o Cerro Porteño contratou nesta temporada o goleiro brasileiro Jean, ex-São Paulo. O defensor chegou como titular na equipe, mas não tem atuado pela competição nacional, porque ainda não pôde ser inscrito. Jean deixou o São Paulo por conta da acusação de agressão por parte da ex-companheira. O caso foi arquivado, mas a diretoria do Tricolor não aceitou as justificativas do jogador e decidiu não contar com ele no elenco.

Em dezembro de 2019, Jean chegou a ser preso nos Estados Unidos. A esposa dele, Milena Bemfica o acusou de agressão, por meio de vídeos publicados na internet. Milena compartilhou imagens em seu perfil no Instagram relatando o ocorrido, com marcas da agressão no rosto. De acordo com o boletim de ocorrência, Jean deu oito socos em Milena,na madrugada do dia 18 de dezembro, durante as férias da família em Orlando, nos Estados Unidos.

Seguranças do hotel em que a família estava – o casal e as duas filhas – chamaram a polícia ao ouvirem gritos. Jean ficou preso por dois dias e foi solto, sem pagar fiança. A justiça estadunidense arquivou o caso. Por medo e preocupação em relação ao futuro das filhas, Milena decidiu não dar continuidade ao processo.

Por causa da acusação, o São Paulo decidiu suspender o vínculo com o jogador, que foi emprestado ao Atlético-GO, recém promovido à elite do Brasileiro. Em sua apresentação, Jean assumiu a agressão e pediu desculpas à Milena e sua família. Na época, o presidente do clube, Adson Batista, defendeu a contratação do goleiro.

“Quem de nós podemos atirar a primeira pedra? Todos erramos. Espero que as pessoas contrárias entendam que todo ser humano passa por problemas e espero que as pessoas não venham fazer sensacionalismo dessa situação. É um jogador de altíssimo nível e o Atlético fez uma grande contratação. O Atlético não é um clube que está aqui pra perseguir ninguém e só ver a parte pior da pessoa. Daremos todo o respaldo para ele”, disse.

Depois de passar pelo Atlético-GO, Jean foi emprestado ao Cerro Porteño em março de 2021. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, disse, na época da negociação, que o goleiro não seria reintegrado ao elenco principal do clube, por causa da agressão. Jean tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022.

“O fato ocorrido é inadmissível. O São Paulo não pode compactuar com o ocorrido. Ele errou e deve pagar por esse erro, mas, depois disso, não pode achar que a carreira dele acabou. É um erro inadmissível”, disse o diretor.

O anúncio de Jean pelo Cerro gerou uma repercussão negativa para o clube. Nas redes sociais, pessoas protestaram contra a contratação do goleiro. Pelo time paraguaio, Jean entrou em campo quatro vezes, apenas pela Libertadores e sofreu quatro gols. Todos na derrota para o Galo no Mineirão, pela terceira rodada do torneio.