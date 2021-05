Suspeito de chefiar tráfico morre em ação da PM em Ribeirão das Neves

Um suspeito de 29 anos foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar, no bairro Jardim Colonial em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte nesta terça-feira (18). De acordo com a polícia, o homem era líder do tráfico de drogas no bairro Santa Helena, em Contagem, também na região metreopolitana da capital. Além de ser mandante de vários homicídios no bairro.

Segundo a polícia, os militares receberam informações de que o suspeito estava em uma casa e foi para o local. O homem deu vários tiros ao ver que os policiais se aproximavam. Os militares revidaram, o suspeito foi atingido e morreu.

Ele tinha três mandados de prisão em aberto nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Contage, essas duas últimas na região metropolitana da capital. Ele tem também passagens por porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico e uso de drogas.

Foram apreendidas na residência uma pistola, cinco porções de maconha, duas balanças de precisão, 28 cartuchos e um carregador 9 milímetros, além de um caderno com anotações do tráfico de drogas. Cães farejadores ajudaram a achar a droga.

A polícia judiciária militar vai apurar a conduta dos policiais. Dois miltiares já foram ouvidos sobre o caso.