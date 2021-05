Suspeitos de estuprar crianças e adolescentes são presos em operação da polícia

Nesta terça-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Civil cumpriu 14 mandados de prisões contra homens investigados por estupro de vulnerável em Belo Horizonte, Itaúna e São Gonçalo do Pará, cidades da região Centro-Oeste de Minas Gerais. Neste ano, até abril, foram registrados 2.431 casos de violência sexual contra menores de 18 anos em todo o Estado, uma média de 20 por dia.

Quarenta policiais foram empenhados na operação Araceli. “Nós decidimos usar essa data, dia 18 de Maio, para cumprir o nosso papel repressivo. Pela manhã nós fizemos uma operação com diversos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão”, explicou a delegada Carolina Bechelany, chefe do Departamento de Família da Polícia Civil.

Um dos presos foi um homem de 51 anos que abusou da filha da namorada, uma bebê de apenas 1 ano e 6 meses. O crime aconteceu em abril deste ano na região do Barreiro. Na ocasião, segundo a polícia, a mãe deixou a filha no carro com o investigado para comprar um lanche. Ao voltar, a mulher viu o namorado com o dedo sujo de sangue e a filha chorando muito, também com o vestido sujo. A mãe não denunciou, e a polícia foi acionada posteriormente por outros familiares da vítima. Ao ser encaminhada ao hospital foi constatada dilaceração nas partes íntimas da garotinha.

“Felizmente temos, cada vez mais, o apoio da sociedade em relação às denúncias de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. A gente precisa muito desse auxílio de adultos que tenham conhecimento de como é a rotina daquela criança e o que sai da normalidade em termos de comportamento”, explicou a delegada Iara França, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Dos alvos da instituição, três não foram localizados e são considerados foragidos da Justiça.

Tentativa de suícidio após abusos do pai

Entre os mandados de prisão está o de um homem investigado por abusos contra a própria filha durante cinco anos em Belo Horizonte. Os crimes começaram quando a menina tinha apenas 10 anos.

“Essa adolescente tem 15 anos hoje. O pai dela é um criminoso contumaz, comete crimes contra o patrimônio, envolvimento com drogas e, algumas vezes, ele obteve o benefício de liberdade provisória. E quando saía do sistema prisional, ele praticava crime de estupro de vulnerável contra a filha. A mãe notou algumas mudanças de comportamento dessa jovem, até que ela tentou suicídio e contou à genitora o que estava acontecendo”, detalhou a delegada Renata Ribeiro, da Depca.

“Criança orientada é uma criança protegida”, diz delegada

Em paralelo à operação, a Polícia Civil lançou uma cartilha com dicas para os pais e responsáveis, e um vídeo para crianças e adolescentes. “É uma cartilha para adultos e um vídeo lúdico para as crianças. A ideia é orientar o público adulto e as crianças. Uma criança orientada é uma criança protegida”, disse a delegada Carolina.

A cartilha e o vídeo estão disponíveis no site da Polícia Civil. Clique aqui.

Veja algumas dicas:

** Ensine às crianças e aos adolescente a jamais guardarem segredos sobre fatos e que, principalmente, quando alguém disser que “não devem contar algo pois podem machucar seus pais e familiares”, que conte com urgência o que aconteceu.

** Se a criança ou adolescente relatar alguma situação de abuso, não duvide, critique ou julgue. Evite desconsiderar os sentimentos das crianças e adolescentes.

** Não deixe as crianças sob os cuidados de pessoas estranhas mesmo que por apenas alguns minutos.

** Fale sobre o uso e os riscos da internet e sobre a importância de não enviar dados ou fotos para qualquer pessoa.

** Caso precise, procure orientação qualificada e ajuda de profissionais de saúde e da segurança pública. Evite ficar tratando desse assunto com vizinhos, parentes ou pessoas que não podem, de fato, prestar o auxílio adequado.

Operação Araceli

“Esse nome vem de uma criança de 8 anos que, em 1976, foi vítima de abuso sexual e foi morta por parentes. Em 2000 foi decretada essa data como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Alguns dos mandados de hoje foram cumpridos no sistema prisional, pessoas que já estavam presas por outros crimes. São prisões preventivas e prisões por condenação em trânsito julgado e setença criminal”, explicou o delegado Felipe Falles, chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).

Dados repassados pela Polícia Civil:

** 2019 – 9.284 crianças / adolescentes foram vítimas de algum crime sexual em todo o Estado

** 2020 – 9.284 crianças / adolescentes foram vítimas de algum crime sexualem todo o Estado

** 84,58% das vítimas são do sexo feminino e 14,52% do sexo masculino. Não foram informado o sexo de 0,9%

** Os quatro municípios com maior número de vítimas são: Belo Horizonte (10,81%), Contagem (3.17%), Uberlândia (2,57%) e Juiz de Fora (2,16%)

Matéria atualizada às 14h44