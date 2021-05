Transmissão da Covid e ocupação de UTIs e enfermarias registram queda em BH

A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte registrou o segundo dia seguido de queda. Além disso, no intervalo de 24 horas, houve redução na ocupação dos leitos de UTIs e enfermarias. Mas, apesar das melhoras, nenhum indicador está no nível verde, de controle.



De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira (18), o contágio do vírus está em 1. O índice representa que cada infectado transmite a doença para uma pessoa. Abaixo deste valor, representa a desaceleração da doença na cidade. No dia anterior, a taxa estava em 1,02 e, na sexta-feira (14), em 1,03.



Já a lotação das UTIs específicas para pacientes contaminados com o coronavírus caiu de 79,9% para 78,1% no período de um dia. O parâmetro, no entanto, permanece no nível de alerta máximo. Com relação às vagas das enfermarias, atualmente 56,9% das vagas estão preenchidas. No dia anterior, o percentual era de 57,7%, conforme o executivo.



Atualmente, 7.379 infectados são acompanhados em BH, seja em internação hospitalar ou isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 182.958 doentes se recuperaram e são considerados livres do vírus.



O boletim ainda revela que, em um único dia, a capital registrou 44 mortes e 1.234 casos de Covid. Com isso, o número de vidas perdidas para o vírus saltou para 4.766. Já o total de contaminados subiu para 195.103.



Com relação à vacinação, a cidade aplicou a primeira dose em 709.891 moradores. E, deste total, 299.698 foram imunizados com as duas doses