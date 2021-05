Xavi recusa proposta para ser auxiliar técnico da seleção brasileira

Xavi Hernández, atual comandante do Al-Sadd, do Catar, recusou a proposta da CBF para ser auxiliar do técnico Tite na seleção brasileira. A informação foi confirmada pela ESPN Brasil. Xavi seria um “braço direito” de Tite durante as eliminatórias até a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

De acordo com o jornal As, da Espanha, Xavi assumiria o cargo de treinador principal do Brasil depois da Copa do Mundo do Catar. De acordo com a ESPN, a CBF não confirmou essa informação.

“É verdadeira a notícia que aconteceram conversas preliminares entre a CBF e o ex-jogador e atual treinador Xavi para assumir o posto de auxiliar técnico da seleção principal. Nenhum detalhe de maior profundidade como valores, prazos de contrato nem garantias sobre seu futuro profissional foram negociados”, afirmou a CBF, em nota.