Brasileiro Feminino: empate deixa Cruzeiro e São Paulo estacionados

No último duelo desta quarta-feira (26) pela Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Cruzeiro e São Paulo empataram por 2 a 2 no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. A partida foi válida pela décima rodada e pouco alterou a situação das equipes na competição.

As Cabulosas foram para nove pontos e seguem na 11ª posição, com um ponto a mais que o São José, primeiro time na zona de rebaixamento, e cinco atrás do Avaí/Kindermann, último clube no G8. O Tricolor permanece na terceira colocação, com 19 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Santos nesta quinta-feira (27), caso as Sereias da Vila derrotem o Bahia às 15h (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador.

O São Paulo saiu na frente. Aos quatro minutos, Gláucia cruzou pela direita e a também atacante Duda apareceu na pequena área para desviar de cabeça. Aos 15, Mayara Vaz escapou da marcação pela esquerda, na linha da grande área, e levantou para a também atacante Mariana Santos cabecear para empatar. Aos 34 minutos, Duda encontrou Jaqueline na entrada da área. A meia dominou e finalizou no alto, recolocando as visitantes na dianteira.

Na etapa final, novamente aos 15, a lateral Eskerdinha lançou Mariana Santos. A camisa 25, frente a frente com a goleira Carla, deixou tudo igual. A partida foi paralisada duas vezes (por dez e cinco minutos, respectivamente) devido à queda de energia no estádio. O ritmo da partida caiu após as interrupções e o placar não se alterou mais.

As equipes voltam a campo no sábado (29), abrindo a 11ª rodada do Brasileiro. O São Paulo recebe o Minas Brasília às 15h, no Centro de Formação de Atletas de Cotia (SP). Às 20h, o Cruzeiro visita o Internacional no Sesc Campestre, em Porto Alegre.