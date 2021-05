Homem suspeito de integrar quadrilha do tráfico em MG e ES é preso pela PF

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada no tráfico de drogas em Governador Valadares, na região do Rio Doce, além de municípios do Estado do Espírito Santo foi preso nesta quarta-feira (16), em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que é organizada pela Polícia Federal.

O suspeito era considerado o último foragido da operação Baro, deflagrada em abril deste ano e que cumpriu nove mandados de prisão, prendendo seis suspeitos naquela data, além de 26 de busca e apreensão. Dois suspeitos que também estava foragidos foram presos neste mês. Um deles no dia 10 de maio, na cidade de São Mateus e o outro em Vila Velha, dois municípios do Estado do Espírito Santo.

Durante as investigações, que duraram mais de um ano, foram descobertos laboratórios de processamento de crack e cocaína. A quadrilha atua na parte Leste de Minas e também no Espírito Santo.

Os levantamentos apontam para a prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da possível lavagem de bens e capitais e atuação de organização criminosa. Isso significa que, caso condenados, os suspeitos podem pegar até 15 anos de prisão.