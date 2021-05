Proprietário de joalheria reage e evita assalto a estabelecimento em BH

Dois proprietários de uma joalheria no bairro Novo Floresta, na região Nordeste de Belo Horizonte, de 32 e 43 anos foram rendidos por dois assaltantes na manhã desta quarta-feira (26), enquanto chegavam para trabalhar. No assalto, no entanto, o mais novo reagiu e acabou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir e ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os assaltantes estavam já na porta da loja, com um uniforme cinza com listras laranjas. Quando os proprietários se aproximaram, eles teriam anunciado o assalto e pedido que o alarme do estabelecimento fosse desarmado. As vítimas contaram que um deles estava armado com um revólver cromado.

O proprietário da loja, de 32 anos, reagiu ao assalto e conseguiu fazer com que os assaltantes saíssem da loja. Ainda em luta corporal, um dos suspeitos conseguiu se desvencilhar dos golpes do proprietário e a arma que havia caído no chão. O suspeito efetuou um disparo para o alto, para que o comparsa dele, que ainda estava em luta com o proprietário, fosse solto.

Os dois saíram correndo do local. Na esquina da rua, o suspeito armado efetuou um disparo na direção dos proprietários da joalheria, mas acertou apenas a calçada. Eles fugiram em uma moto apenas com o celular de uma das vítimas que havia caído ao chão. A Polícia Militar foi acionada e fez um rastreamento na área, mas não encontrou os suspeitos.

Câmeras de segurança da Joalheria e de um consultório odontológico próximo do estabelecimento filmaram a ação dos bandidos e vão ajudar a identificá-los. O proprietário da joalheria de 32 anos que reagiu ao assalto foi levado para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens. A suspeita é de que ele tenha deslocado o ombro.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão da Polícia Civil I (Deplan I), no bairro Floresta.