Vôlei de Praia: brasileiros garantem classificação no Circuito Mundial

A quarta-feira (26) foi de vitórias brasileiras na etapa de Sochi (Rússia) do Circuito Mundial de vôlei de praia. Duas duplas nacionais garantiram vaga no torneio principal. Tainá e Victoria e Guto e Arthur bateram os adversários na fase classificatória e estarão em quadra novamente na quinta (27).

O time feminino venceu Vitkauskaite e Virbickaite, da Lituânia, no primeiro duelo do dia por 2 sets a 0 (21/14 e 21/16). No segundo jogo da quarta-feira, elas se deram bem novamente. As adversárias foram as austríacas Strauss N. e Strauss T. e o placar foi de 2 sets a 0 (21/16 e 21/14). As vitórias garantiram Tainá e Victoria na próxima fase. “Agora temos as melhores expectativas para a próxima fase. Ainda estamos começando a rodar o Circuito Mundial, então estamos querendo evoluir”, disse Victoria à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

No torneio masculino, Guto e Arthur passaram pelos russos Bakhnar e Samoday por 2 sets a 0 (21/16 e 21/14) e também asseguraram a classificação. “Estamos muito felizes por passar do qualifying. Não jogamos a primeira rodada pelo nosso ranking, e isso tem alguns perigos, pois o outro time já vem quente, já rodado. Nós também não tínhamos muitas informações sobre o time, que não roda muito o Circuito Mundial. Agora é focar na chave principal”, declarou Guto.

Outro time brasileiro também entrou em quadra nesta quarta-feira, mas acabou perdendo. Renato e Vitor Felipe acabaram superados por Kuvichka e Kislytsyn, da Rússia, em um jogo bastante disputado.

A partir dessa quinta-feira, Tainá e Victoria e Guto e Arthur se juntam aos outros times brasileiros que estão na competição: André e George, Alison e Álvaro, Ágatha e Duda, Bárbara e Carol e Talita e Taiana.