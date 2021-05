Coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos acontece em Santa Vitória

Coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos foi realizada em Santa Vitória | Foto: Ascom

No dia 25 de maio, a Prefeitura de Santa Vitória através da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), Associação Regional de Proteção Ambiental de Santa Vitória (ARPA-SV) e o Sindicato Rural de Santa Vitória realizaram a coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. A ação foi realizada no barracão ao lado do Aterro Sanitário – saída do Bairro Brasil.

A ação contou com a participação de 56 produtores rurais e o total de embalagens vazias entregues foram 3.705 unidades e 165 litros de agrotóxicos impróprios.

As embalagens plásticas e metálicas foram classificadas no ato, em lavadas e não lavadas, para determinar o seu destino final: reciclagem ou incineração. Também foi entregue a cada participante o comprovante de devolução.

O servidor do IMA, Rodrigo da Silva Carvalho, aproveitou a oportunidade para agradecer as parcerias firmadas, o empenho de todos pelo trabalho realizado com êxito dessa coleta e colaboração de empresas do município na execução do evento. Acrescentou ainda que o IMA é a instituição que realiza a fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos no Estado, mas tem a competência de participar de ações como esta para orientar aos participantes sobre o uso correto de agrotóxicos bem como seu destino final das embalagens.

O prefeito municipal, Salim Curi esteve presente ao evento, juntamente com outras lideranças políticas e empresariais do município e, ressaltou a importância desse evento para preservação do meio ambiente, através daqueles que já dedicam seu trabalho, os produtores rurais. “Por meio desta consciência é que podemos começar a mudar o mundo em que vivemos, com novas ações de forma sustentável para garantir a vida das presentes e futuras gerações. Com a destinação correta, serão evitados problemas de contaminação ambiental. Quero agradecer a todos pela parceria e também aos produtores rurais, que com a forma correta do descarte dos recipientes de agrotóxicos, resultará na garantia do desenvolvimento da agricultura de uma forma sustentável, sem agredir a saúde e o meio ambiente”, concluiu o prefeito Salim Curi.