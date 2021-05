Foragido, homem de 26 anos é detido por tráfico após perseguição em BH

Depois de fugir da Polícia Militar (PM) pulando muros e de ser perseguido pelas ruas do bairro Calafate, na região Oeste de Belo Horizonte, um homem de 26 anos acabou detido na noite dessa terça-feira (26) pelo crime de tráfico de drogas.

Com ele agentes encontraram uma sacola plástica contendo cerca de mil pedras de crack, buchas de maconha, pinos de cocaína e comprimidos de ecstasy. Anotações com informações referentes à venda de drogas na região também foram recolhidas pelos militares. Contra o suspeito já havia uma ordem de prisão determinada pela Justiça de Minas Gerais por violência doméstica.

A perseguição ocorreu na noite de terça-feira depois que militares, em patrulhamento, suspeitaram do homem que escondia-se na rua Bimbarra, no bairro Calafate, com uma sacola nas mãos. Após ser abordado, ele arremessou a sacola no chão e pulou o muro de um imóvel, atravessando para os quintais de outras residências. Policiais preparam um certo e conseguiram encontrá-lo nos fundos de um imóvel, deitado sobre um monte de brita para se esconder.

Na sacola, foram encontradas cerca de mil pedras de crack, 355 pinos de cocaína, 617 buchas de maconha, 30 comprimidos de ecstasy e um aparelho celular. A ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil, na região do Barreiro, em BH.