O clima na cidade da Grande BH nesta quinta-feira (27) deve ser muito parecido com o dessa quarta-feira (26), ou seja, temperatura agradável, entre 15°C e 26°C, e umidade relativa do ar variando entre 46% e 94%, dando um alívio na secura registrado desde ontem. Com isso, pode chover fraco à tarde e à noite, mas com sol entre nuvens pela manhã.