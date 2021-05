O avanço da frente fria pela região Sudeste do país traz umidade para a capital mineira nesta quinta-feira (27) e, por consequência, chuva moderara e uma temperatura amena de acordo com a previsão do tempo. As temperaturas devem oscilar entre 15°C e 26°C, com a umidade relativa do ar entre 44% e 88%, já que a chance de chuva é de 90%, previstos cerca de 8mm.