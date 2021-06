Babu Santana e João Luiz estarão na nova temporada de ‘Trace Trends’

O Globoplay e Multishow anunciaram, nesta sexta-feira (28), uma nova temporada do programa “Trace Trends”, que terá a presença dos ex-BBBs João Luiz Pedrosa e Babu Santana, ao lado dos apresentadores Xan Ravelli e Alberto Pereira Jr.

João Luiz apresentará o quadro “EducAção”, que vai mostrar histórias, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens das diversas periferias do Brasil, nas áreas de educação e ciência. Já Babu, vai comandar o “Fala Babu”, quadro onde ele irá compartilhar experiências e vivências pessoais.

No quadro, o ator também irá receber convidados especiais para comentar sobre a vida, e terá até composições de algumas músicas junto ao apresentador. O projeto também prevê a estreia do podcast “Tô na Trace”.

O podcast deverá ter início em 6 de junho, e será publicado sempre às quintas-feiras. Ele terá apresentação de Kenya Sade e participações de Ad Junior e Alberto Pereira Jr. Em forma de bate-papo, irá ter ao menos um convidado por episódio e tratará de assuntos do programa e da cultura afrourbana.

“Com a parceria, a Trace e a Globo reforçam seu ineditismo, com a proposta de transmitir um conteúdo inovador, com linguagem universal, para que todas as pessoas se sintam incluídas e possam enxergar a pluralidade do nosso país. São ações como esta que nos projetam para o futuro”, explica Ad Junior, head de Marketing da Trace Brasil.

Além das novas produções, as quatro temporadas do Trace Trends estarão disponíveis no catálogo do Globoplay. Seus mais de 70 episódios contam com a participação de nomes como Zezé Motta, Paula Lima, Thiaguinho, Adriana Barbosa, Liniker, Luana Génot, Jeniffer Nascimento, Kl Jay e Jefferson De.

“Ter a Trace Brasil como parceira em nossa jornada de diversificação do nosso portfólio, com conteúdos inovadores e de alta qualidade voltados à pluralidade racial e cultural brasileira, nos deixa muito entusiasmados e reforça a relação bem-sucedida que temos com o mercado independente”, diz Ana Carolina Lima, head de Conteúdo do Globoplay.

O programa, voltado à cultura brasileira e afrourbana, irá ao ar semanalmente, a partir do dia 23 de junho, no Globoplay e às sextas-feiras, a partir do dia 25, às 17h, no Multishow. “Estamos muito felizes em poder amplificar com o Multishow e o Globoplay essa conversa que vamos gerar a partir de temas tão importantes para a transformação social do país”, diz Tatiana Costa, Diretora Geral do Multishow.