BH chega a 40% do público-alvo vacinado com primeira dose contra Covid

Em Belo Horizonte, 40% dos moradores que têm direito à vacina contra a Covid-19 receberam a primeira dose do imunizante. A marca foi atingida nesta sexta-feira (28), informou a prefeitura. O percentual corresponde a 814.594 dos 2.037.913 habitantes acima dos 18 anos da capital mineira.

O boletim epidemiológico da PBH ainda revela que 18,4% receberam a segunda dose. Os números do município são quase o dobro dos registrados no país. Conforme o Ministério da Saúde, 21,17% da população brasileira foi vacinada com a primeira dose e 10,37% com a segunda dose.

Mas, apesar da imunização, especialistas alertam que essas pessoas ainda podem contrair e transmitir o vírus. Porém, as chances de complicações e mortes pela doença são menores.

Do total de vacinados em BH, quase metade são idosos. Até o momento, 456.224 homens e mulheres com mais de 60 anos receberam a primeira dose e, deste total, 280.082 completaram o esquema vacinal.

Ainda segundo o boletim, 174.416 trabalhadores da saúde, 144.976 pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, 16.289 trabalhadores da educação e 14.808 das forças de segurança foram contemplados com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid. Outros 7.881 habitantes de outros grupos foram vacinados.

No total, BH recebeu do Ministério da Saúde 1.516.985 porções, aplicou 814.594 na primeira dose e 375.477 na segunda dose. Foram 808.565 da Coronavac, 545.676 da Astrazeneca e 162.744 da Pfizer.