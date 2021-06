Covid: Betim amplia vacinação para pessoas entre 18 e 39 anos com comorbidades

Com a chegada de um lote de 8.190 doses da vacina AstraZeneca ao município de Betim, na região metropolitana, a prefeitura informou que vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 18 a 39 anos, que possuem uma ou mais doenças preexistentes e que se cadastraram por meio do site do Executivo. A vacinação terá início, a partir da próxima segunda-feira (31), nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Para não haver aglomeração, a aplicação das vacinas será realizada em quatro dias. Na segunda-feira (31), das 13h às 17h, e, na terça (1º), das 8h às 17h, receberam as doses pessoas entre 30 e 39 anos com comorbidades. Na quarta (2) e na sexta (4), das 8h às 17h, as equipes dos postos de saúde irão imunizar a população com doenças preexistentes que tenham entre 18 e 29 anos.

“É importante que a população contemplada nesta fase do plano de imunização compareça à UBS de referência, de acordo com o calendário estabelecido pela prefeitura, e não deixe para a última hora. Para os usuários com comorbidades de 40 a 59 anos, que perderam as chamadas anteriores, será realizada posteriormente, uma nova chamada assim que recebermos novos lotes de imunizantes”, esclareceu o secretário de Saúde de Betim, Augusto Viana.