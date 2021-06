Covid: BH vacina em dois dias 26% dos trabalhadores da educação infantil

Em dois dias, Belo Horizonte vacinou contra a Covid-19 um total de 8.276 trabalhadores da educação infantil. O número representa 26,69% da categoria, segundo informou a prefeitura.



Na capital, são aproximadamente 53 mil trabalhadores da educação de instituições públicas e privadas. “Deste total, cerca de 31 mil atuam nas escolas públicas e privadas da Educação Infantil”, detalhou o executivo.



Nesta primeira fase, estão recebendo doses da Astrazeneca os funcionários das creches e pré-escolas do município. A vacinação começou na quarta-feira (26) e o balanço é até o dia 27.



A vacinação para este público ocorre em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços podem ser consultados aqui.



Aula presencial



A educação infantil foi a primeira a retornar para as salas de aula em BH. Na rede particular, a volta ocorreu no dia 26 de abril e, nas instituições públicas, uma semana depois.

Outros grupos

Até o momento, BH recebeu 1.516.985 doses de vacina. Deste total, aplicou 798.851 em primeira dose e 374.689 em segunda dose.

Conforme a prefeitura, 456.111 idosos, 138.668 pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, 173.314 trabalhadores da saúde e 14.666 mil agentes das forças de segurança foram imunizados com ao menos uma dose. Além disso, 7.816 moradores de outros grupos também foram vacinados.