Dois homens são presos com carga roubada de carne avaliada em R$ 65 mil na RMBH

Dois homens suspeitos de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubo de cargas de carne foram presos nesta sexta-feira (28) em frente a uma residência no bairro Jardim Colonial, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. No local, militares do batalhão Rotam conseguiram apreender uma carga roubada de carnes avaliada em cerca de R$ 65 mil.

De acordo com o tenente Cristiano do batalhão Rotam, a carga havia sido roubada ainda nesta sexta-feira, por volta de 6h30. “Esse roubo aconteceu hoje, às 6h30 da manhã, em Ibirité e o motorista foi abandonado na BR-381, por volta de 9h, depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Betim”, explicou o tenente.

Informações do setor de inteligência da Rotam deram conta de que a carga teria sido levada para uma casa, em Igarapé. Na chegada ao local, os militares avistaram dois homens dentro de um carro, bem em frente ao endereço. “Eles estavam em frente ao portão. Quando abrimos o portão a carga estava no chão. É uma carga avaliada em cerca de R$ 65 mil. Dentro do veículo apreendemos duas réplicas de arma de fogo semelhantes as que teriam sido utilizadas nos roubos”, explicou o tenente.

Na noite dessa quinta-feira (27), a mesma empresa dona da carga teria sofrido um outro roubo na estrada, dessa vez foi levada uma carga de mocotó. A suspeita é de que a mesma quadrilha tenha atuado nos dois assaltos.

A ocorrência foi finalizada na Delegacia Especializada no Combate a Roubo e Desvio de Cargas em Minas Gerais.