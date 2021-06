Futebol: Brasil de Pelotas e Londrina abrem Série B com empate no Sul

Nesta sexta-feira (28), Brasil de Pelotas e Londrina fizeram a primeira partida da Série B do Campeonato Brasileiro de futebol. O jogo foi no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, e terminou 0x0. Depois de ser eliminado ainda na primeira fase do campeonato estadual gaúcho, o Brasil não conseguiu criar grandes oportunidades para assustar o adversário.

A melhor chance da etapa inicial foi aos 25 minutos. Paulo Victor cobrou uma falta direto para o gol e a bola desviou na haste de sustentação da rede atrás do gol.

O Londrina, que voltou à segunda divisão depois do rebaixamento em 2019, chegou em um bom momento para a estreia na competição nacional. No torneio estadual, a equipe se classificou às semifinais com uma arrancada na reta final da primeira fase. Mas, mesmo assim, hoje não conseguiu criar praticamente nada nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, os paranaenses até que tentaram algo. Aos 16, em bate e rebate dentro da área, o time paranaense desperdiçou três oportunidades. Depois, aos 25, Ícaro, zagueiro do Brasil, mandou uma bomba de fora da área e assustou o goleiro César, do Londrina. Aos 38, o Brasil de Pelotas teve a melhor chance de abrir o placar.

O lateral Kevin cruzou, o atacante Ramon bateu, só que o goleiro César salvou. Na volta, o meia Gabriel Terra chutou e o zagueiro Augusto salvou o Londrina tirando a bola em cima da linha.

Aos 41, outra chance dos gaúchos. O atacante Cristian bateu colocado e forçou o goleiro César a fazer uma grande defesa. Apesar da tentativa de pressionar na reta final do jogo, o Brasil de Pelotas não conseguiu balançar as redes. Por isso, o jogo acabou sem gols.

Na próxima rodada, o Londrina recebe o Brusque, no Estádio do Café, no sábado (5). O Brasil vai até o Pará enfrentar o Remo no mesmo dia.