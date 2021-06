Homem suspeito de matar a vizinha após discussão em BH é indiciado pela Polícia

Um homem de 21 anos foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de ter matado a vizinha, de 57 anos, em janeiro deste ano, no bairro Regina, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi preso no dia 13 deste mês, durante uma ação da Polícia Militar.

De acordo com a investigação, no dia do crime o homem chamou pela vizinham que estava preparando almoço. Ao abrir a porta para ele, foi atingida por facada no ombro direito e na região do tórax. Cortes nas falanges, que indicam que a vítima tentou se defender, também foram encontrados no corpo da vítima.

A filha da vítima contou à polícia que ouviu o homem, enquanto esfaqueava a mãe, gritando e a chamando de “macumbeira”.

A motivação para o crime, de acordo com a Polícia Civil, seria um desentendimento antigo entre vítima e suspeito, já que a mulher teria repreendido o jovem pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas, enquanto o rapaz acreditava que a vítima fazia feitiçarias contra a família dele.

Para a polícia o suspeito alegou ter agido em legítima defesa e que a mulher havia se jogado sobre a faca, sendo os relatos incompatíveis com as lesões da vítima. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio.