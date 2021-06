Jennifer Aniston relembra participação de Brad Pitt em ‘Friends’

A atriz Jennifer Aniston, 52, relembrou a participação de seu ex-marido, o ator Brad Pitt, 57, na série “Friends”, durante o episódio de reunião do elenco, exibido na última quinta-feira (27) pela HBO Max. “O senhor Pitt foi maravilhoso, foi fantástico”, afirmou a atriz, também durante a reunião.

Ela e o vencedor do Oscar foram casados entre os anos de 2000 e 2005, e então optaram por se divorciar. No entanto, os fãs dos artistas ainda torcem pela volta do casal. Depois do relacionamento, o ator começou a namorar Angelina Jolie, 45, com quem tem seis filhos e de quem se separou em 2016.

No ano passado, eles se encontraram na premiação do SAG Awards, e surgiram especulações de que estariam juntos novamente. Segundo publicação do jornal inglês “Daily Mirror”, feita em março, os dois se encontram em segredo durante a pandemia, e não foram poucas as vezes em que ambos foram se ver sem ninguém saber.

“Brad se sentiu mal com o que fez Jennifer passar, mas eles resolveram seus problemas e começaram do zero. Quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto sentiam falta um do outro como amigos”, apontou uma fonte à publicação.

Apesar da forte química e das tentativas de encontros, o casal não estaria disposto a assumir algo agora e arriscar arranhar a amizade que têm, diz a mesma fonte.

“É uma situação ‘nunca diga nunca’. Jen e Brad estão em frequências totalmente diferentes agora, e ambos concordam que tudo acontece por uma razão. O ponto de partida é onde estão agora, que é um lugar excepcionalmente positivo”, disse.

Além disso, ela e o ator David Schwimmer, 54, revelaram que tiveram um romance nos bastidores das primeiras temporadas. Os artistas interpretavam Rachel e Ross, personagens que deram o primeiro beijo na segunda temporada, em 1995.

James Corden, que apresentava o episódio especial, questionou o elenco se houve algum envolvimento entre eles durante as gravações da série. Os dois admitiram que sim. “Na primeira temporada eu tive uma queda enorme por Jen”, afirmou Schwimmer. “Foi recíproco”, disse Aniston.

“Era como dois navios passando, porque um de nós sempre estava em um relacionamento, e nunca cruzamos essa fronteira. Nós respeitamos isso”, completou o ator. “Lembro de dizer uma vez a David: ‘Vai ser tão chato se a primeira vez que a gente se beijar for em rede nacional’. Não deu outra! A primeira vez que nos beijamos foi naquela cafeteria”, relembrou Aniston.

“Simplesmente canalizamos toda nossa adoração e amor um pelo outro em Ross e Rachel”, completou a atriz. “E eu penso como todos não sabiam que estávamos nos apaixonando?”, perguntou Schwimmer. Matt Le Blanc, 53, o Joey, respondeu: “Nós sabíamos com certeza”.