Kalil não descarta encontro com Bolsonaro em Belo Horizonte: ‘muito bem-vindo’

Em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da “TV Bandeirantes”, nesta sexta-feira (28), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que pretende fazer uma reunião com motociclistas na capital mineira nos próximos meses, é “muito bem-vindo” à cidade.

“Não há um político no Brasil que o prefeito não receba. E, de mais por mais, andar de motocicleta não está proibido na nossa cidade. Então, por enquanto, não vejo nenhum problema nisso. Eu mesmo sou motociclista, tem um ano e meio que não ando, mas não há proibição alguma de andar de carro, motocicleta, velocípede, a cavalo, pode andar do que que eles quiserem que não há nenhum tipo de restrição”, afirmou o chefe do Executivo.

Kalil ainda disse que aceitaria se reunir com Bolsonaro, caso o presidente queira. “E, se quiser conversar com o prefeito, será muito bem-vindo à prefeitura, e irei humildemente ao lugar em que o presidente da república marcar. Comigo todo mundo senta e conversa. Escutar não fiz mal a ninguém, e nunca matou ninguém”, completou.

Questionado sobre as aglomerações geradas por eventos parecidos promovidos por Jair Bolsonaro no passado, como os que ocorreram em Brasília e no Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte alegou que será permitida a carreata caso “ele nos der a oportunidade de nos comprometermos a preparar lugares para não houver aglomerações”.

“Mas tem que ser levado para a procuradoria, não vamos levar como o rio de janeiro levou, definitivamente. Ele é muito bem-vindo a BH, encontrou comigo duas vezes na campanha, depois de presidente nunca mais, mas isso tem que ser tratado. Numa cidade que se cuidou tanto eu não posso permitir”, concluiu.