Médico Marcus Vinícius se despede do Galo após 40 anos de trabalho no clube

O médico Marcus Vinícius se despediu do Atlético após 40 anos de trabalho pelo clube. O profissional que decidiu se aposentar do futebol, recebeu como homenagem uma placa assinada pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e uma camisa personalizada com seu nome.

Em entrevista ao ge.globo, o Marcus Vinícius disse que não seguirá mais a carreira no futebol, mas segue exercendo a profissão. Nas redes sociais, o Atlético agradeceu o profissional pelas quatro décadas de serviços prestados.

“Obrigado, Dr. Marcus Vinícius, pelas quatro décadas de dedicação ao departamento médico do clube. Todos no Atlético lhe desejam o merecido descanso da aposentadoria do futebol e muito sucesso nos próximos desafios profissionais. ObriGalo!”, publicou o Atlético nas redes sociais.