Motoboy de Belo Horizonte fica em coma após cliente o atacar em Portugal

O motoboy Hudson Bonsucesso Nazaré, belo-horizontino, de 32 anos, está em coma induzido depois de ter sido violentamente agredido por um cliente que quando fazia uma entrega em Seixal, região metropolitana de Lisboa, em Portugal.

O homem está internado desde o último domingo (23) no Hospital Garcia de Orta, em Almada, cidade nos arredores da capital lusitana.

O coma foi induzido antes de ele ter sido submetido a uma cirurgia para drenagem de coágulo que se formou no cérebro após sofrer a agressão. As informações foram divulgadas pelo jornal “O Globo”, nesta sexta-feira (28).

O português Isaac da Cunha, identificado como o autor da brutalidade, se irritou com Hudson em uma discussão sobre a obrigatoriedade de o entregador ter que subir ao quinto andar do prédio onde ele vivia. Durante a briga, o agressor desceu do apartamento, e bateu no motoboy.

“Desejo melhoras e toda a saúde do mundo. Não era minha intenção, com um soco, fazer este estrago. Quis me defender, tivemos uma discórdia se tinha que entregar lá em cima. Alguma coisa que tenha que pagar, alguma despesa, estarei lá para ajudar a família”, alegou o suspeito em vídeo que circula nas redes sociais.

A esposa do mineiro tentou registrar a ocorrência na polícia de Portugal, mas foi impedida, quando a corporação alegou que é de responsabilidade da vítima – que está em coma – fazê-lo.