Mulher é presa com 338 comprimidos de ecstasy no Noroeste de Minas

Uma mulher de 32 anos foi presa nessa quinta-feira (28) com 338 comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha, skunk e cristal em Paracatu, na região Noroeste de Minas. De acordo com a Polícia Civil, parte dos comprimidos teriam sido recebidos via Correios e o remetente seria de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Já outros 105 comprimidos foram localizados na residência da suspeita.

“A Polícia Civil continua a investigação no sentido de identificar e prender a pessoa que remeteu essa droga para a cidade de Paracatu”, informou o delegado regional Douglas Magela.

A ação foi realizada em conjunto entre a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas em Paracatu, que prossegue com as investigações, e o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).