No Limite: Kaysar e Gleici, após o fim das gravações, estão se conhecendo melhor

Em janeiro de 2018, o “Big Brother Brasil 18”, da Globo, liderado por Boninho, apresentou Gleici Damasceno para Kaysar Dadour. No reality show, nada aconteceu entre eles. Em maio de 2021, o diretor da Globo voltou a confinar os dois, mas, agora, em “No Limite”. E aí, será que algo, finalmente, aconteceu entre eles?

Segundo Leo Dias, do site Metrópoles, Gleici e Kaysar estariam se conhecendo melhor, principalmente agora que as gravações do reality show de aventura chegou ao fim. Fora do programa, o clima entre eles seria de romance, informou o colunista.

Hugo Gloss, site especializado na vida alhei, então, quis saber do próprio Kaysar o que anda acontecendo. E ele não teve medo de falar: “Nós estamos nos conhecendo melhor, está tudo muito legal e estamos mais conectados. Tudo pode acontecer”.

Além de Kaysar e Gleici, Carol Peixinho e Arcrebiano, o Bil, também estariam bem-próximos desde que as gravações do programa chegaram ao fim. Vale lembrar que, durante o “BBB 21”, o bonitão teve um romance breve com Karol Conká.