Operação apreende 52Kg de pasta base de cocaína em GO que iriam para MG

Uma operação integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 52 quilos de pasta base de cocaína no município de São Simão, em Goiás, bem na divisa com Minas Gerais. A investigação apurou que a droga teria saído do Estado do Mato Grosso, com destino a Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

As investigações tiveram início a cerca de 45 dias. Após levantamentos, o veículo que transportava a droga passou a ser monitorado pela PRF. Quando a caminhonete acessou uma estrada de terra da cidade de São Simão, o motorista perdeu o controle da direção, provocando um capotamento.

Durante as vistorias no veículo, foram encontrados na carroceria 26 tabletes de substância semelhante a pasta base de cocaína. Os policiais ainda localizaram um compartimento falso sobre o banco traseiro da caminhonete, no qual estavam outros 24 tabletes da mesma droga, totalizando 50 tabletes.

Objetos e documentos foram apreendidos e podem auxiliar na investigação da organização criminosa. O motorista fugiu após entrar uma vegetação e é considerado foragido. A Polícia Militar de Goiás está auxiliando nas buscas pelo suspeito.

O delegado da Polícia Civil, Carlos Fernandes, ressalta a importância do trabalho conjunto. “A troca de informações constantes e a realização de operações integradas fortalecem o sistema jurídico-penal, contribuindo sobremaneira para o desbaratamento das organizações criminosas”, disse.