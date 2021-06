Operação de combate à exploração de crianças e adolescentes prende 41 em Minas

Quarenta e uma pessoas suspeitas de exploração de crianças e adolescentes foram presas em Minas Gerais, entre terça (25) e quinta-feira (27/), durante a Operação Parador. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), cinco das vítimas socorridas precisaram de atendimento.

A ação, que ocorreu em vários municípios, teve como foco as rodovias estaduais e federais. Além de Minas, outros Estados brasileiros realizaram a operação simultaneamente. Por aqui, conforme balanço da Sejusp, 117 bares e casas noturnas foram vistoriados; 2.241 pessoas abordadas e 1.462 veículos parados para fiscalização.



“A ação visa não só coibir, com atividades ostensivas, mas também atuar de forma preventiva nestes pontos de maior vulnerabilidade. Os danos causados a estas crianças e adolescentes são enormes; e o país não pode negligenciar esse tipo de prática”, declarou o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves.



Ao todo, um efetivo de 369 agentes – das polícias Rodoviária Federal e Militar, do Corpo de Bombeiros, além das polícias Civil, Penal e do Sistema Socioeducativo – foi empenhado em 189 pontos de abordagem em Minas, entre estabelecimentos comerciais e rodovias. Além disso, 146 viaturas também contribuíram com as fiscalizações.



Outros crimes



Além da atuação no combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes, a operação também coibiu outras atividades criminosas. Na noite de quinta, um foragido da Justiça por homicídio, com mandado de prisão em aberto no Estado de São Paulo, desde abril de 2019, foi preso. O suspeito, de 48 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.



O balanço também indica que 91 quilos de drogas foram retirados de circulação, além de uma arma branca e uma arma de fogo. No caso dos estabelecimentos comerciais foram verificados também os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e a existência de extintores de incêndio.