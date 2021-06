Operário é desvinculado após dizer que vai colocar ‘macumba’ na Arena MRV

Um operário terceirizado que trabalhava nas obras do novo estádio do Atlético, a Arena MRV, localizada no bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, foi desvinculado após fazer uma brincadeira considerada de mau gosto no canteiro. Ele afirmou que iria enterrar uma “macumba” no local.

“Eldinho, beleza? Eu estou aqui no galinheiro. Eu trouxe uma macumba que eu fiz ontem lá no pai de santo. Vou enterrar aqui e vocês não vão ganhar nenhum título nesse trem. Vocês estão f***. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus”, disse o funcionário, que não foi identificado. Veja:

Em nota, a Arena MRV afirmou que, após a veiculação do vídeo, a empresa terceirizada foi notificada, e o homem desvinculado da obra.