Série ‘Segunda Chamada’ tem gravações suspensas após caso de Covid-19

As gravações da segunda temporada da série “Segunda Chamada”, da Globo, foram temporariamente suspensas nesta semana após a confirmação de um caso de Covid-19 na equipe. A informação foi confirmada pela emissora ao jornal “Folha de S.Paulo”.

A Globo não deu detalhes e informou apenas que as filmagens foram interrompidas “em cumprimento ao protocolo de segurança”. Uma atriz do elenco recebeu o diagnóstico de Covid-19, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”. Não foi divulgado quando as gravações serão retomadas.

Estrelada por Débora Bloch e Paulo Gorgulho, “Segunda Chamada” estreou em 2019. A produção aborda os dramas e desafios de professores e alunos de uma escola pública voltada ao ensino de jovens e adultos.

A trama se passa na fictícia escola estadual Carolina Maria de Jesus, nome, aliás, que foi escolhido em homenagem à escritora negra, considerada uma das mais importantes do país e autora do livro “Quarto de Despejo” (1960).

Grande parte das cenas de “Segunda Chamada” são gravadas em São Paulo. As filmagens da segunda temporada foram iniciadas no início de 2020, mas tiveram de ser adiadas por causa da pandemia.