TV Brasil transmite Série D do Brasileirão a partir do próximo domingo

A TV Brasil transmite no próximo domingo (30), às 15h (horário de Brasília), partida entre o Brasiliense-DF e Real Ariquemes-RO, no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), pela Série D. Quem se classificar no jogo de volta da fase preliminar da Série D ingressa na chave A5 da fase de grupos da competição nacional, que já tem Gama, Aparecidense, Goianésia, Jaraguá, Nova Mutum, Porto Velho e União Rondonópolis.

A transmissão da TV Brasil terá narração de André Marques e comentários de Rodrigo Campos e Sergio du Bocage.

Campeão candango invicto, o time da casa tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. Embalado pelo título estadual e pela conquista da Copa Verde, o time do técnico Vilson Tadei quer superar o desempenho de 2020, quando conseguiu a melhor campanha da primeira fase, só que caiu para o Mirassol-SP nas oitavas de final. Para concretizar o sonho de chegar na Série C, o time investiu e trouxe o meia Hiwury e o lateral-esquerdo Weverton Gorduxo. A principal arma da equipe é o artilheiro do Estadual com 11 gols marcados, Zé Love.

Finalista do Campeonato Rondoniense ao lado da União Cacoalense, o Real Ariquemes terá que vencer por três gols de diferença para seguir na disputa. Se vencer por 2 a 0, leva a decisão aos pênaltis. No torneio local, o Furacão do Vale do Jamari tem sete vitórias, tendo marcado 12 gols marcados, e apenas uma derrota. A principal arma da equipe do norte do país para tentar reverter a situação é o atacante Raí, que tem três no ano. Em 2021, o time de Rondônia volta a disputar a Série D depois de ter ficado sem divisão na temporada passada. E tem como principal objetivo superar a campanha de 2019, a melhor da história do clube, quando foi eliminado na segunda fase.

Próxima fase

A fase seguinte, a de grupos, terá 64 clubes (60 pré-classificados e quatro da etapa preliminar) divididos em oito chaves regionalizadas, com oito integrantes cada. Os quatro primeiros colocados avançam à segunda fase. A partir daí, o torneio será disputado no formato mata-mata, com jogos de ida e volta. Os semifinalistas conquistam o acesso à Série C do ano que vem. Em 2020, subiram Altos-PI, Floresta-CE, Novorizontino-SP e Mirassol-SP – que ficou com o título. Por outro lado, São Bento-SP, Boa Esporte-MG, Treze-PB e Imperatriz-MA desceram à Série D deste ano.