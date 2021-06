Vôlei de Praia: Alison e Álvaro Filho buscam medalha na Rússia

Após as partidas desta sexta-feira (28) da etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia de Sochi, na Rússia, a dupla brasileira Alison e Álvaro Filho (ES/PB) segue firme na busca por medalhas.Eles fizeram dois jogos e avançaram às oitavas de final. Na disputa pela primeira colocação do grupo G, foram superados por Heidrich/Gerson, da Suíça, por 2 sets a 0 (17/21 e 19/21).

Depois, na repescagem contra Hendrik Mol/Berntsen, da Noruega, os brasileiros fizeram 2 sets a 0 (21/10 e 21/18).

Neste sábado (29), a dupla enfrentará os atuais campeões mundiais Krasilnikov/Stoyanoviskiy, donos da casa, às 3h (hora de Brasília). “Estamos vindo da repescagem e está sendo muito bom jogar aqui em Sochi. Jogar contra o time da casa é sempre diferente, principalmente um time forte, como eles, atuais campeões mundiais. Precisamos ter muita concentração no passe e na virada de bola. Esperamos fazer um bom jogo”, disse Alison para a equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

As outras duas duplas masculinas não conseguiram avançar. Guto e Arthur Mariano (RJ/MS) perderam para os suíços Krattiger/Breer por 2 sets a 0 (18/21 e 9/21). E André e George não passaram por Gibb e Taylor Crabb (EUA). A derrota foi por 2 sets a 1 (21/18, 24/26 e 13/15).

No torneio feminino, as quatro duplas brasileiras não conseguiram seguir na disputa por medalhas. Ágatha e Duda (PR/SE) caíram nas quartas de final para as russas Kholomina/Makroguzova por 2 sets a 0 (19/21 e 19/21). Nas oitavas, elas tinham vencido as brasileiras Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) por 2 sets a 1 (21/18, 15/21 e 15/11).

Tainá e Victoria (SE/MS) pararam nas russas Kholomina e Makroguzova, por 2 sets a 1 (24/22, 18/21 e 13/15). Talita/Taiana (AL/CE) não passaram de Stockman/Kolinske (EUA), logo no primeiro compromisso desta sexta-feira, por 2 sets a 0 (18/21 e 16/21).