Voo entre BH e São Paulo tem ameaça de incêndio, e passageiro é detido

O passageiro de um voo que partiu do aeroporto de Confins com destino a Guarulhos, em São Paulo, foi detido depois de colocar o avião sob risco de incêndio. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (27).

A Gol, empresa responsável pela operação do voo, informou que o passageiro se trancou no banheiro e ateou fogo a papéis. “Nossa tripulação, treinada em técnicas de contenção não violenta, conseguiu deter o homem e apagar o fogo. Um passageiro ajudou voluntariamente”, diz a nota da companhia.

Ainda de acordo com a Gol, a Polícia Federal e o Posto Médico do aeroporto foram acionados pelo comandante do voo e agiram prontamente logo após o pouso, que aconteceu sem intercorrências no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

Em nota, a GRU Airport, responsável pelo aeroporto de Guarulhos, disse que o pouso aconteceu em total segurança e que o passageiro indisciplinado foi retirado da aeronave.

“O passageiro foi encaminhado para delegacia e as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades competentes”, diz a nota.

O incidente não impactou as atividades e as operações do aeroporto.