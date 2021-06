Atlético x Mixto: onde assistir duelo pela 3ª rodada do BR feminino

Em busca de se consolidar na liderança da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, o Atlético entra em campo neste sábado (29) para enfrentar o Mixto-MT, às 20h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Grupo E. O Galo busca a terceira vitória na competição, enquanto a equipe do Mato Grosso quer a segunda vitória para entrar na zona de classificação.

A CBF TV, por meio da plataforma MyCujoo transmite todas as partidas da competição. Neste sábado, o jogo será transmitido por aqui.

Embalado pela boa sequência na fase inicial da competição, o Galo entra em campo com os pés no chão. O técnico da equipe Hoffmann Túlio comentou a pressão por bons resultados, mesmo com a boa fase da equipe.

“Continua (o foco total). Sábado, dez horas, se a gente não fizer um bom trabalho tudo muda, então não dá para perder o foco, que é vencer dentro de casa, ter o 100% e praticamente conseguir a classificação”, comentou o treinador.

A equipe adversária vai a campo em busca da sua segunda vitória na competição. Na quarta colocação, o Mixto é uma das equipes tradicionais do futebol de mulheres no país e também briga pelo acesso.

“O Mixto na nossa visão é um time muito organizado. A parte coletiva deles é muito boa. Talvez o melhor da chave nesse sentido. Um time com três atacantes, que tem muita facilidade de atacar ao fundo e na parte defensiva, em alguns momentos, todas atrás da linha da bola, fechando bem os corredores, então a gente espera um jogo bem difícil”, disse o treinador.

O Atlético está no Grupo E da competição, junto do Aliança-GO. CRESSPOM-DF, Juventude-BA, Mixto-MT e SERC-MS. A Série A2 do Brasileirão tem a presença de 36 clubes, separados em seis grupos na primeira fase. Se classificam para as oitavas de final, os dois melhores colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. As quatro equipes semifinalistas garantem vaga na elite do Campeonato Brasileiro 2022.