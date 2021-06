Base de Bolsonaro em Minas avalia opções para definir futuro

Ainda sem um nome forte colocado para a disputa do governo do Estado em 2022, a base bolsonarista em Minas Gerais segue com indefinição dos rumos a serem tomados no próximo pleito. A tendência é de que partidos mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) optem por apoiar a candidatura à reeleição do governador Romeu Zema (Novo).

Apoio esse apoio, que até o começo do ano era visto como certo, mas balançou nos últimos meses devido a medidas de isolamento social adotadas no Estado, além de algumas declarações mais críticas de Zema contra Bolsonaro. Porém, o grupo não descarta o apoio a Zema, e também há possibilidade da construção de candidatura dentro do campo bolsonarista.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), siglas que no cenário federal pertencem à base fiel de Bolsonaro, como PSL, PTB, PRTB, Patriota, Republicanos e Democratas, fazem parte do bloco independente e estão fora da base do governo Zema. No entanto, até o último biênio, essas legendas não contrariaram o governo do Estado em algumas votações na Casa.

“Se ele (Zema) optar, ou pessoas no entorno dele o recomendarem a continuar se afastando de Bolsonaro, a base bolsonarista tem plenas condições de lançar um candidato forte. Se esse candidato vier, é óbvio que será com a bênção de Bolsonaro. É uma possibilidade mais remota, mas não podemos descartar”, disse o deputado federal Cabo Junio Amaral (PSL).

O parlamentar, inclusive, afirma que, embora não tenha pretensão, se colocaria à disposição do ocupante do Palácio do Planalto para a eleição majoritária.

“Caso o presidente enxergue em mim essa figura de representação, se ele me passar como missão, vou com satisfação, e ele sabe que estou à disposição. Mas realmente não estou trabalhando pra isso”, disse o parlamentar.

Mais opções

A presidente do PRTB em Minas, Rita Del Bianco, também enxerga um cenário indefinido em 2022. “Antes eu até pensava que o Zema teria apoio do Bolsonaro, agora já não tenho certeza mais”, afirma Rita. “Acredito que vai surgir uma terceira via muito forte. Esta pandemia mudou muitas coisas, atitudes dos governantes, tudo muito confuso”, completou.

O PRTB é o partido do deputado estadual Bruno Engler, nome de destaque no campo bolsonarista em Minas. O parlamentar foi a aposta de Bolsonaro na disputa municipal de 2020, em Belo Horizonte, e ficou em segundo lugar, mas sem avançar ao segundo turno. Porém, por ter menos de 30 anos (idade mínima exigida), não poderia ser candidato a ocupar o Palácio Tiradentes. Engler foi procurado para comentar, no entanto não havia respondido até o fechamento desta edição.

Já para o deputado federal Charlles Evangelista (PSL), o atual governador se adéqua aos mesmos ideais do grupo. Ele, porém, não descarta candidatura própria ou até mesmo alinhamento a Alexandre Kalil (PSD).

“A relação entre Zema e Bolsonaro tem sido tranquila. Mas pode ser que tenhamos um nome próprio, não descartamos, pode ser que sigamos com Zema, e também não há portas fechadas para Kalil. A única coisa que não existe possibilidade é alinhamento com a esquerda. Temos que esperar as propostas de governo para ver o que mais se adéqua às bandeiras do partido”, destacou Evangelista, que não afasta a chance de uma terceira via.

“No Estado, tudo se encaminha para um cenário parecido com o nacional: uma eleição polarizada entre Kalil e Zema, mas, como foi mostrado nas últimas eleições (em Minas), no fim pode ter um sprint de outro candidato”, pondera.

Indefinição de partido emperra planejamento

Neste cenário em aberto, entra também outro aspecto: a indefinição de Bolsonaro quanto ao partido a que vai se filiar para concorrer à reeleição. Sua base aguarda essa escolha para tomar decisões.

“Todo mundo aguardando essas definições do presidente, esses ‘finalmentes’, para sabermos qual a posição”, citou o deputado federal cabo Junio Amaral (PSL).

O compasso de espera também é defendido pelo deputado federal Charlles Evangelista (PSL). “Estamos aguardando a definição de para qual partido Bolsonaro vai e como ele vai se colocar no cenário estadual. Nossas escolhas vão depender das escolhas dele também”, frisou.

Segundo o parlamentar, existe a possibilidade, inclusive, de que Bolsonaro retorne ao PSL, legenda pela qual se elegeu em 2018, mas deixou após racha interno, em 2019. Outros partidos, como PTB, Brasil 35 (antigo PMB), PRTB, Patriota e Republicanos, entram no rol de possibilidades para o presidente se filiar.

Presidente pode vir a Belo Horizonte para passeio de moto

Jair Bolsonaro disse em suas redes sociais que tem interesse de realizar um passeio de moto por Belo Horizonte nas próximas semanas, assim como fez em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Não marcamos ainda, isso depende de conversar com o respectivo governador do Estado, com os prefeitos onde vão passar essas motocicletas. Há um movimento muito forte para sem ser neste fim de semana no outro, ser em Porto Alegre ou BH”, disse na live realizada anteontem.

A reportagem procurou o governador Romeu Zema (Novo) e fez questionamentos sobre uma possível autorização para o ato. Com o argumento de que não havia espaço na agenda, a assessoria do governo respondeu que “não recebeu qualquer solicitação” e que “reitera o compromisso com medidas sanitárias e de distanciamento social que ajudam no combate à pandemia da Covid-19”.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) também foi procurado, mas não se pronunciou. Mas ontem mesmo, em entrevista à Band Minas, ele falou a respeito.

“Não há um político no Brasil que o prefeito não receba, quanto mais o presidente. E de mais a mais, andar de motocicleta não está proibido, então eu, por enquanto, não vejo problema nisso. E se vier, se quiser conversar, será muito bem-vindo”, afirmou.

Questionado sobre o potencial de aglomeração do ato, Kalil sugeriu que Bolsonaro dê a oportunidade da cidade “separar lugares para não haver aglomerações”.

“Ele já se encontrou comigo duas vezes na época da campanha, depois nunca mais. Mas isso tem que ser tratado, não pode ser feito numa cidade que se cuidou tanto de modo que ‘eu venho, eu sou’. Eu sou o prefeito e não ando assim”, declarou.

Espera

O convite para o evento em BH foi feito a mais tempo. Movimentos como o Direita Minas e parlamentares ligados ao presidente tentam há semanas trazer a “motociata”.

Sem Bolsonaro, no último dia 15 motociclistas, em grande parte membros de motoclubes, foram até a Lagoa da Pampulha em ato de apoio ao presidente. Pessoas ouvidas pela reportagem afirmaram que, assim que o mandatário confirmar a vinda, os grupos vão “se organizar naturalmente” para o evento.