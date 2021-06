Brasileirão: os palpites para o desempenho dos mineiros nas Séries A e B

Com uma equipe mais encorpada do que a do Brasileiro de 2020, o Atlético pode sonhar com voos mais altos nesta edição. Cuca está dando uma cara ao time, que tem bons jogadores em todos os setores do campo e muitos com capacidade de decidir partidas. Na minha opinião, precisa de um zagueiro mais veloz para tornar a defesa mais compacta e segura.

Candidato ao título, o Galo vai ter concorrentes de peso, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, rivais contra os quais o Atlético precisa fazer a diferença nos confrontos diretos. Vale lembrar que o campeonato é decidido nos duelos contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela. Tropeços contra eles na última edição custaram caro ao Atlético, que precisa ter aprendido essa lição.

O América volta à Série A com uma equipe bem entrosada, forte defensivamente e sob o comando de um treinador que conhece seu elenco. Ao contrário de outras temporadas, o Coelho chega com uma possibilidade concreta de manutenção na elite. Precisa melhorar a produção ofensiva.

Já o Cruzeiro tem um time organizado, apesar de carente de grandes talentos que façam a diferença. Sem alarde, Felipe Conceição ajustou a equipe e, mesmo sem brilhar, mas com uma equipe equilibrada, é forte candidato ao acesso. Aposto no retorno azul à Série A.