Cappuccino: receita tradicional com café leva dois ingredientes. Veja como fazer

Como é feito o cappuccino tradicional? Bom, apenas com dois ingredientes: leite e café (veja no vídeo abaixo). Como deixá-lo cremoso então? Para isso, é preciso usar a cremeira, um item cada vez mais popular entre os amantes do café cuja função é produzir espuma ao se bater o leite.

Quem ensina os detalhes é a barista da Academia do Café, em BH, Júlia Fortini, atual campeã brasileira de preparo de café. Júlia opta por usar o café feito na prensa nessa mistura, mas ensina que outros, como expresso e o preparado no coador comum, também são boas pedidas: “O importante é seguir a concentração — 20 g de pó (moagem mais grossa), para 100 mL de água”, explica.

VEJA O VÍDEO COM A RECEITA DE CAPPUCCINO TRADICIONAL

Cappuccino

Ingredientes

20 g de pó de café (moagem grossa)

100 mL de água

100 mL de leite

Como Fazer

Coloque o café no recipiente da prensa francesa. Adicione 100 mL de água, mexa com uma colher e misture bem. Aguarde três minutos e pressione. Se preferir, faça no coador comum, como de costume. À parte, esquente o leite, sem deixar que ele ferva (pode ser no micro-ondas, aproximadamente 40 segundos). Coloque o leite quente na cremeira e bata até ele dobrar de volume. Coloque o café numa xícara e depois acrescente o leite, devagar.

