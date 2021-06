Champions League: City e Chelsea lutam pelo trono europeu

Manchester City ou Chelsea? Pep Guardiola ou Thomas Tuchel? Os dois clubes ingleses e seus treinadores medem forças hoje, às 16h (de Brasília), na decisão da Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo. Os canais TNT transmitem. Em caso de empate, prorrogação e pênaltis. A partida será no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal – o jogo seria em Istambul, na Turquia, mas, por questões sanitárias, foi transferido e terá a presença de cerca de 16 mil torcedores.

Campeão inglês, o Manchester City vai disputar sua primeira final da Champions League, desejo maior de seus donos. Bicampeão com o Barcelona, em 2009 e em 2011, Pep Guardiola tem a pressão de voltar a vencer o torneio e, mais do que isso, ser campeão sem ser pelo time da Catalunha.

O alemão Thomas Tuchel, ex-técnico do Paris Saint-Germain, foi derrotado na final da Champions League da temporada passada, pelo Bayern de Munique, e chegou ao clube de Londres ainda nesta temporada, substituindo Frank Lampard.

Os dois treinadores já se encararam em um duelo decisivo nesta temporada e deu Tuchel: o Chelsea eliminou o City na FA Cup, a Copa da Inglaterra, que seria vencida pelo Leicester. A chegada de Tuchel significou uma melhoria na produção do Chelsea, que se organizou defensivamente. Ofensivamente, jogadores como Mount e Harvetz cresceram de produção.

Do lado do City, também sólido defensivamente, Guardiola usou várias formações ao longo da temporada, atuando até mesmo sem um atacante de ofício várias vezes.

As campanhas são incríveis. O Manchester City de Guardiola chega invicto, com 11 vitórias e um empate, 25 gols marcados e só quatro sofridos. O Chelsea também brilhou. Em 12 jogos, foram oito vitórias, três empates e só uma derrota. Os Blues fizeram 22 gols e também só levaram quatro tentos.